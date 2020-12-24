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عربي-دولي
بومبيو وكوشنير بينهم.. أوسمة لكبار مستشاري ترامب في اتفاقات التطبيع
Lebanon 24
24-12-2020
|
11:30
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منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عددا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي مكافأة لهم على دورهم المساعد في إبرام اتفاقات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وأربع دول عربية.
وأعطى ترامب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آفي بيركويتز، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا.
وقال البيت الأبيض في بيان: "بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت، إذ أنها تتجاوز أخيرا صراعات الماضي".
وأبرمت "إسرائيل" على مدى الأربعة أشهر الماضية اتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في إطار ما تصفها الولايات المتحدة "اتفاقات إبراهام".
ويأمل كبار المسؤولين الأميركيين في إبرام اتفاق آخر قبل انتهاء ولاية ترامب في 20 كانون الثاني القادم.
وتعود سلطة الرئيس في منح وسام الأمن القومي إلى عام 1953 بموجب أمر تنفيذي يسمح بالاعتراف بالمساهمات الرئيسية في مجال الأمن القومي.
المصدر:
روسيا اليوم
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