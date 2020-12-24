ظريف يرد على ترامب ويحذره من تعريض الأميركيين للخطر "بالخارج"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مخاطبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل".وجاء رد ظريف على ترامب بعد أن اتهم الأخير إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.ووجه ترامب ما وصفه بـ"بعض النصائح الصحية الودية لإيران"، قائلا: "إذا قُتل أمريكي هناك سأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".