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عربي-دولي
أكسيوس: واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد
Lebanon 24
24-12-2020
|
11:15
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أفاد موقع "Axios" الأميركي أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد إثر الهجمات الصاروخية الأخيرة عليها في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
وقال الموقع نقلا عن مصدرين قال إنهما على اطلاع بالأمر إن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد على نحو سريع بعد الهجمات الصاروخية المتكررة على المنطقة الخضراء في العراق "من قبل المليشيات المدعومة من إيران".
وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، يمكن أن تكون مقدمة للانتقام من إيران، التي وصفها الرئيس ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، بأنها "دولة راعية للإرهاب".
تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأميركية ببغداد تعرضت لهجوم صاروخي يوم الأحد الماضي، تصدت له منظومة دفاعية متمركزة في السفارة.
المصدر:
وكالات
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