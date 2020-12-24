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مصدر يكشف موقف قاآني من استهداف السفارة الأميركية في بغداد!

Lebanon 24
24-12-2020 | 13:00
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كشف مصدر عراقي، تفاصيل موقف قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، العميد إسماعيل قاآني، من قصف السفارة الأميركية في بغداد، فيما كشف صفة أحد مطلقي الصواريخ الذين اعتقلتهم القوات العراقية.

وقال المصدر لـشبكة "روسيا اليوم"، إنّ "القوات الأمنية العراقية اعتقلت خلال اليومين الماضيين أحد قادة مطلقي الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد، وصفته بأنّه "قائد قوات الصواريخ" في إحدى الجماعات المسلحة".
 
وأضاف المصدر أنّ "الزيارة التي قام بها قاآني إلى العراق خلال اليومين الماضيين، أوضحت للحكومة العراقية بأنّ موقف إيران رافض لقصف السفارة الأميركية".
 
ويوم أمس اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أميركي هناك.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأحد الماضي، بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية

وذكرت في بيان صحافي أنّ "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد" مساء السبت.

وأضافت: "تبيّن أن منطقة الإطلاق كانت من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)، وسقطت الصواريخ داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية".

وأشارت إلى أنّ "القصف تسبب بأضرار مادية في هذه البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية".
المصدر: روسيا اليوم
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