بعد عزل لـ7 أيام.. كيف أصبحت حالة ماكرون الصحية؟

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم أن "الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19 في 17 كانون الأول ، لم يعد يعاني من أعراض ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام"، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

وتوجه الرئيس الفرنسي إلى مقر "لا لانتيرن" الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.