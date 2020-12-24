ساندو تتسلم منصبها رئيسة لمولدوفا

تسلمت مايا ساندو، رسميا منصبها كرئيسة لمولدوفا، وأكدت خلال حفل التنصيب في قصر الجمهورية، أنه لا بديل عن الانتخابات المبكرة للنواب وأن البلاد بحاجة إلى برلمان جديد وحكومة جديدة.وقد خاطبت المواطنين باللغات الروسية والأوكرانية والبلغارية، في رسالة طمأنة للمجتمع المولدوفي المتنوع القوميات.وقالت ساندو: "سأعمل من أجل مصلحة جميع المواطنين لرفع مستوى المعيشة وغرس الثقة في المستقبل".