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العراق.. القبض على إرهابيين وضبط صواريخ معدة لاستهداف مقار حكومية

Lebanon 24
24-12-2020 | 19:30
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أعلنت مديرية استخبارات محافظة الأنبار غربي العراق القبض على 13 إرهابياً وضبط 46 صاروخاً معدة لاستهداف مقار حكومية.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط (46) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضافت، أن "مفارز الاستخبارات ألقت القبض على (13) مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم والرمادي والفلوجة".

وأشارت المديرية إلى أن "الارهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب".

المصدر: روسيا اليوم
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