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انتحار عنصرين في هيئة الحراسة الفدرالية... الكرملين يكشف السبب!

Lebanon 24
24-12-2020 | 16:33
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أعلن الكرملين أن الأسباب التي دفعت موظفين اثنين في هيئة الحراسة الفدرالية الروسية إلى الانتحار مؤخرا تحمل طابعا شخصيا حصرا ولا علاقة لها بمهامهما.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، حالتي الانتحار المذكورتين بأنهما "مأساة إنسانية مرتبطة بأسباب شخصية حصرا"، مشيرا إلى أن المزاعم عن أن سبب أولى الحالتين يعود إلى زيادة حادة في ساعات عمل الضحية عارية عن الصحة.

ووردت أنباء عن أولى حالتي الانتحار في 30 نوفمبر الماضي، وبعد أقل من شهر، في 22 ديسمبر، أكدت وكالة "تاس" أيضا انتحار نائب رئيس أحد فروع هيئة الحراسة الفدرالية المعنية بحماية المواقع الرسمية وضمان أمن قادة البلاد.

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