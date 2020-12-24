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ظريف: ترامب سيتحمل هذه المرة المسؤولية كاملة عن أي مغامرة

Lebanon 24
24-12-2020 | 17:30
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قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن الولايات المتحدة دمرت منطقتنا سابقا بسبب تلفيق كذبة أسلحة الدمار الشامل، وأكد أن الرئيس دونالد ترامب سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مغامرة.
 
وأضاف ظريف أن ترامب يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام إيران، في إشارة إلى صور لصواريخ نشرها الرئيس الأمريكي اليوم الخميس على حسابه في "تويتر"، وقال إنها إيرانية تم استخدامها في الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، لكنها لم تنفجر.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة أهدرت 7 تريليونات دولار وتسببت في سقوط 58976 ضحية، في إشارة إلى غزو العراق.

وحذر ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن "هذه المرة ستكون النتائج أسوأ".

واتهم  ترامب في وقت سابق، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت مؤخرا السفارة الأميركية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.
المصدر: روسيا اليوم
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