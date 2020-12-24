عربي-دولي

فيديو يطيح بمسؤول إيراني من منصبه ويقوده للاعتقال

Lebanon 24
24-12-2020 | 20:00
A-
A+
Doc-P-777967-637444273396318318.jpg
Doc-P-777967-637444273396318318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رقصة بسيطة أداها مسؤول إيراني في مقر عمله، كلفته الفصل من وظيفته بل والاعتقال، بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون إيرانيون، فيديو خلال الساعات الماضية، يظهر فيه مسؤول العلاقات العامة بمكتب بريد محافظة هرمزغان، وهو يؤدي رقصة بين مجموعة من الموظفين.

 

وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.

ولا يعتبر القانون الإيراني الرقص جريمة، إلا أن مسؤولين قضائيين اعتمدوا على القوانين الخاصة بـ "نشر محتوى مبتذل" و"التظاهر بفعل عمل محرم"، في إدانة طيبي.

وقال وكالة "برنا" الإيرانية، أنه بعد فصل طيبي من منصبه الحكومي، صدر مذكرة اعتقال في حقه، الأربعاء.

من جانب آخر، أكد مدير شركة البريد، عبد الله عبدلي، فصل طيبي من منصبه لارتكابه "أعمال وسلوك مخالفة للوائح في مقر العمل".

يذكر أن ضيوف برنامج في الإذاعة الإيرانية، قد قدموا اعتذارا قبل أيام، بعد أن دعوا الناس للرقص في ليلة "يلدا"، وهو احتفال إيراني بحلول فصل الشتاء.

وقال الضيوف إن مقصدهم كان التخفيف من الضغط الذي تسبب فيه فيروس كورونا، من خلال الدعوة إلى الرقص في المنازل.

 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:28 | 2020-12-25
23:59 | 2020-12-24
23:48 | 2020-12-24
23:36 | 2020-12-24
23:30 | 2020-12-24
23:00 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website