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الجوع يضرب كوريا الشمالية.. جرائم تستهدف النساء لسرقة أموالهنّ

Lebanon 24
24-12-2020 | 23:59
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ذكرت صحيفة "ديلي إن كيه" أنّ العديد من النساء في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، قُتلن في الأسابيع الأخيرة على يد أشخاص مجهولين ربما كانوا يحاولون سرقة الأموال لدرء الجوع.

ووفقاً لمصدر في المدينة الكورية الشمالية، فقد جرى طعن إحدى النساء في منطقة بيونغتشون بعد أن رفضت تسليم أموال لمهاجم ما زال مجهول الهوية.
 
وقال المصدر لـ"ديلي إن كيه" إن حوادث مماثلة استهدفت النساء وقعت في منطقة سوسونغ (3 كانون الأول الجاري) ومنطقة دايدونغ قانغ (8 كانون الأول). وبحسب المصدر، فإن النساء تمّت مهاجمتهم من قبل أشخاص مجهولين كانوا يختبئون في الأزقة المظلمة. 

وأوضح المصدر للصحيفة أنّ "النساء كُنّ جميعهن ربات بيوت في الأربعينيات من العمر، والحوادث هذه وقعت أثناء عودتهنّ إلى منازلهنّ بعد يوم عملٍ في الأسواق المحليّة". 


وحالياً، فإن المحققين في كوريا الشمالية يحاولون حل هذه القضايا، لكنهم فشلوا إلى حدّ كبير في إحراز تقدم، وهو الأمر الذي أدى إلى قلق شديد بين العديد من سكان بيونغ يانغ.
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