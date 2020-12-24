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مسلحون يغتالون ناشطة حقوقية في أفغانستان

Lebanon 24
24-12-2020 | 23:30
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أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، الخميس، مقتل الناشطة في مجال حقوق المرأة فرشته كوهستاني في ولاية كابيسا، شمال شرق أفغانستان.


وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة، إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية قتلوا كوهستاني رمياً بالرصاص في قرية دهانو في منطقة حصة أول كوهيستان.
 

ونشرت الناشطة عبر موقع فيس بوك منذ 10 أيام فقط أنها "تواجه تهديداً خطيراً" وحثت السلطات على أخذ الأمر على محمل الجد.
 

وأضاف عريان أن شقيق كوهستاني أصيب في الهجوم.
 
 
وقال محفوظ صافي، السياسي المحلي في المحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الناشطة البارزة كانت تزور القرويين الفقراء لمساعدتهم.
 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاغتيال، لكن الهجمات على الصحافيين والنشطاء المدنيين تصاعدت في الأشهر الأخيرة في أفغانستان.
المصدر: 24
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