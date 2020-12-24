تركيا: فاعلية اللقاح الصيني 91.25% ومرشحة للزيادة

أعلن باحثون أتراك، اليوم، أنّ فاعلية لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفاك بيوتك الصينية تبلغ 91.25 في المئة وستزيد على الأرجح بناء على بيانات المرحلة الأخيرة للتجارب.وأصبحت تركيا بذلك ثاني بلد يعلن نتائجه الخاصة بتجارب اللقاح الصيني.وقال الباحثون، وهم جزء من مجلس العلوم الحكومي، إنهم لم يرصدوا أعراضاً كبيرة أثناء تجارب اللقاح في تركيا باستثناء شخص واحد عانى من حساسية.ووافقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بحلول 11 كانون الأول لكن التسليم تأخر.وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إنّ اللقاحات ستصل إلى تركيا يوم الإثنين، مضيفاً أنّ تركيا ستحصن نحو تسعة ملايين فرد في المرحلة الأولى بدءاً بالعاملين في قطاع الصحة.