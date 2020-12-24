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بعثة دبلوماسية افتراضية في الصحراء المغربية قبل فتح القنصلية

Lebanon 24
24-12-2020 | 23:36
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أعلنت الولايات المتحدة الخميس فتح بعثة دبلوماسية "افتراضية" في الصحراء المغربية عقب اعترافها بسيادة المغرب عليها، في انتظار فتح قنصلية "قريبا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن بداية كانون الأول الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة الصحراوية.

ووصل صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر إلى المغرب الثلاثاء رفقة وفد إسرائيلي في أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل، ووقع على إعلان يشمل خاصة فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة جنوب الصحراء المغربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس على تويتر "يسعدني أن أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء المغربية".

وأضاف بومبيو في بيان أنه سيتم "افتتاح مركز حضور افتراضي فورا" على أن "تتلوه قريبا قنصلية"، من دون أن يحدد جدولا زمنيا لفتحها.

وتابع: "الحضور الافتراضي سيعتمد على سفارة الولايات المتحدة في الرباط" وسيولي "اهتماما خاصا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأعاد الوزير الأميركي تأكيد أن واشنطن "تواصل دعم المفاوضات السياسية لحل الخلافات بين المغرب والبوليساريو، في إطار خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب".
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