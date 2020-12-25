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عربي-دولي
النظام السوري: دفاعاتنا تتصدّى لغارات إسرائيلية في مصياف
Lebanon 24
25-12-2020
|
01:28
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أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" في ساعة متأخرة الخميس، بأن دفاعات النظام الجوية تصدّت لهجوم إسرائيلي في منطقة مصياف.
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