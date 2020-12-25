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عربي-دولي
الردّ على طعون ترامب بالانتخابات.. "بعد تنصيب بايدن"!
Lebanon 24
25-12-2020
|
07:00
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كشفت وسائل إعلام أميركية، أنّ الاستئناف الأخير الذي تقدمت به حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام المحكمة العليا، للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، لم يشهد اتّخاذ أي إجراء من القضاة، إلا بعد حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم 20 كانون الثاني المقبل.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أمس الخميس، أنّ القضاة حددوا يوم 22 كانون الثاني موعداً نهائياً لسكرتيرة ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار، والمطالبين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القضية، للرد.
وقد طالبت حملة ترامب المحكمة العليا بإصدار أوامر لمن هم على الجانب الآخر من الدعوى، للرد بحلول يوم الأربعاء، على أن ترد حملة ترامب الخميس، وأن تصدر المحكمة قرارها بحلول يوم 6 كانون الثاني، لكن أعلى هيئة قضائية في البلاد لم تستجب.
وبحسب "فوكس نيوز"، فهذا يعني أنّه بحلول الموعد الذي يجب على بوكفار والآخرين أن يردوا على الالتماس، فإن بايدن سيكون قد أدى بالفعل اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة.
وفي تلك المرحلة، يمكن للمحكمة ببساطة أن ترفض الاستماع إلى القضية بحجة أنها لن تكون منطقية أو يستحيل البت فيها، حيث سيكون الكونغرس قد انتهى فعلياً من عد أصوات المجمع الانتخابي والمصادقة على فوز الرئيس المقبل.
واستشهدت حملة ترامب في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلنت الالتماس، ببيان صادر عن القاضي في المحكمة صامويل أليتو، شكك فيه في ما إذا كان من الدستوري للسلطات القضائية في ولاية بنسلفانيا أن تجري تغييرات على القوانين التي تحكم الانتخابات الرئاسية.
وتأمل حملة ترامب في دفع قضاة المحكمة إلى نقض 3 قرارات للمحكمة العليا في بنسلفانيا، تتعلق بانتخابات تشرين الثاني، وهي حول التحقق من صحة توقيعات الناخبين، ومنع مراقبة فرز الأصوات، إضافة إلى المتطلبات المحددة لكيفية ملء الناخبين استمارات الاقتراع بالبريد.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت يوم 11 كانون الأول الجاري، دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وساندها ترامب، تطالب بعدم احتساب أصوات ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية.
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