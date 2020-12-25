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عربي-دولي
تحسبا لأي تطورات عسكرية.. طهران تعزز دفاعاتها الجوية حول منشآتها النووية
Lebanon 24
25-12-2020
|
07:25
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أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر إيرانية "مطلعة" بأن طهران "تعزز دفاعاتها الجوية حول منشآتها النووية، كإجراء احترازي تحسبا لأي تطورات عسكرية مفاجئة قد تطرأ في المنطقة".
وأكدت المصادر للصحيفة أن "دفاعات ورادارات القوة الجوالفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تتولى الآن حماية المنشآت النووية الإيرانية من الضربات الصاروخية الأميركية المحتملة، واستنفرت هذه القوات بشكل واسع جدا جميع قدراتها الجوية لحماية المنشآت النووية الإيرانية من توجيه أي ضربة صاروخية محتملة تهدف إلى تعطيل عمليات تخصيب اليورانيوم".
وكشفت المصادر عن "نشر الحرس الثوري منظومة (باور 373 الصاروخية)، مع منظومة (سام) الصاروخية الروسية للدفاعات الجوية في محيط منشأة فوردو النووية الإيرانية".
ولفتت إلى "تعزيز القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني دفاعاتها الجوية في محافظة اصفهان وسط إيران، حيث توجد أبرز منشأة (نطنز) النووية لتخصيب اليورانيوم".
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الجمعة الماضي صورا من الأقمار الصناعية، تظهر قيام إيران بتحركات مشبوهة وبناء أجزاء جديدة في منشأة "فوردو" النووية جنوب غربي العاصمة طهران.
المصدر:
روسيا اليوم
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