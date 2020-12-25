البحرين تردّ على قطر: سلاح الجو الملكي يتوخى الدقة والحرفية أثناء الطلعات الجوية

اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الخميس، أنّ "إدعاء السلطات القطرية عن قيام 4 مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول، هو إدعاء لامسؤول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة".وأوضحت الوزارة في بيان أنّه "في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع "ف-16" تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأميركي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديدًا الساعة 15:50، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة "عيسى" الجوية، حيث أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري".