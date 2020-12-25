عربي-دولي

البحرين تردّ على قطر: سلاح الجو الملكي يتوخى الدقة والحرفية أثناء الطلعات الجوية

Lebanon 24
25-12-2020 | 08:30
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اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الخميس، أنّ "إدعاء السلطات القطرية عن قيام 4 مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول، هو إدعاء لامسؤول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأوضحت الوزارة في بيان أنّه "في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع "ف-16" تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأميركي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديدًا الساعة 15:50، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة "عيسى" الجوية، حيث أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري".
 
وأكّد البيان أنّ "سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى".
 
 
وكانت دولة قطر أعلنت أنّها أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل 4 طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأوّل، حيث وجّهت الدوحة رسالة تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية، إلى كلّ من المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. 
 
 
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