البحرين تردّ على قطر: سلاح الجو الملكي يتوخى الدقة والحرفية أثناء الطلعات الجوية

وزارة الخارجية تؤكد أن إدعاء السلطات القطرية عن قيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية إدعاء لامسؤول وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة https://t.co/SNBS2TSMFL pic.twitter.com/muzvLDdNoP
— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 24, 2020
وزارة الخارجية تؤكد أن إدعاء السلطات القطرية عن قيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية إدعاء لامسؤول وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة https://t.co/SNBS2TSMFL pic.twitter.com/muzvLDdNoP
دولة قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 .#قناhttps://t.co/WYLTGlUiqK pic.twitter.com/usUkQQgBgL
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 24, 2020
دولة قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 .#قناhttps://t.co/WYLTGlUiqK pic.twitter.com/usUkQQgBgL