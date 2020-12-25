6 قتلى على الأقلّ في القصف الصاروخي الإسرائيلي الأخير على سوريا!

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن سقوط خسائر بشرية ومادية حيث أشار إلى وجود 6 قتلى على الأقل، جراء الضربات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي السورية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث دمرت الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية، مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمجموعات الإيرانية المسلحة في منطقة البحوث العلمية "معامل الدفاع" ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف.

وأشار "المرصد السوري"، إلى أنّه جرى استهداف مراكز ومواقع في "معسكر الطلائع" بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف أيضاً، وخلفت الضربات تلك 6 قتلى من جنسيات غير سورية، لا يعلم حتى اللحظة ما إذا كانوا من "الحرس الثوري الإيراني" أم من المجموعات الموالية لإيران، وسط معلومات عن قتلى من الجنسية السورية.

وذكر "المرصد" أنّ تعداد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.