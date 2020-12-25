إيران تخصّص نحو 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة من لقاح "كورونا"

أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، تخصيص نحو 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح ضدّ فيروس "كورونا".وقال همتي في تصريح للقناة الأولى في التلفزيون الإيراني مساء الخميس، ونشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إنّنا نبذل كل جهودنا كي نتمكن من شراء الأدوية والمعدات الطبية عبر الالتفاف على الحظر الأميركي الظالم وتم خلال العام الجاري (العام الايراني بدأ في 20 اذار) لغاية الآن تخصيص 2.7 مليار دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية".وأضاف: "لقد نجحنا اليوم في ظل تعاون وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من تحويل المبلغ اللازم لاستيراد 16.8 مليون حقنة "كورونا" للجهة المالية الوسيطة لمنظمة الصحة العالمية".وأوضح أنّه "وبعد أن اخذت منظمة الصحة العالمية الترخيص اللازم من "أوفاك" (مكتب مراجعة الأصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية) تمكنا اليوم من تحويل هذا المبلغ عن طريق كوريا الجنوبية"، لافتاً إلى "أنّنا تمكنا بعد جهود استمرت 10 ايام من ارسال ما يعادل 180 مليون يورو عن طريق بنك أميركي وكوري جنوبي لبنك في سويسرا".وقال: "لقد كانت هنالك حالة سابقة مع بنوك أميركية قامت بتجميد أموالنا وفق أحكام صادرة (من قبل أميركا) بحيث سحبوا أكثر من 2 مليار دولار من مصادر البنك المركزي بصورة غير قانونية".وتابع همتي: "لقد استطعنا ارسال هذه الحوالة عن طريق 3 بنوك في تركيا وأوروبا وفرع لبنك ايراني من خلال أخذ الترخيص من "أوفاك" لأنّ الأميركيين كانوا قد خلقوا لنا مشاكل كثيرة على الدوام للحوالات المالية وكنا على حذر كي لا يستحوذوا هذه المرة أيضاً على مواردنا المالية".وشدّد محافظ البنك المركزي الايراني على أنّ "الأميركيين فرضوا الحظر بصورة غير قانونية على قطاعات النفط والبتروكيمياويات والصلب وأرصدة البنك المركزي في إيران التي لها في الوقت الحاضر ودائع تبلغ 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية حيث أنّ الجانب الكوري يقوم بخصم نفقات خزنها بدلاً عن تسديد فوائد لنا إزاء وجودها لديها".وأشار إلى مفاوضات لوزارة الصحة الايرانية مع الجانب الصيني لشراء لقاح "كورونا"، وقال انه "متى ما تم التوصل الى اتفاق مع الصين فإنّ البنك المركزي سيقوم بتوفير المبلغ اللازم لهذا الأمر".وأكّد همتي أنّ "المركزي الإيراني لم يغفل حتى لحظة واحدة عن شراء لقاح "كورونا" وأضاف "اننا نعتمد على انتاج اللقاح في الداخل وقد اعلنا لزملائنا بأن أولويتنا الأولى في البنك هي توفير الموارد المالية لشراء المعدات اللازمة لانتاج لقاح كورونا في الداخل ونتابع بالزامن مع ذلك شراء اللقاح اللازم من الشركات الاجنبية".