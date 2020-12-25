الضربة الجوية على سوريا.. الجيش "الإسرائيلي" يرفض التعليق

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن جيش العدو لم يعلق حتى الساعة على الضربات الجوية التي استهدفت موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.وذكر مراسل الوكالة أن الجيش الاحتلال رفض التعليق على الأمر.وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى مساء أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.