عربي-دولي

الضربة الجوية على سوريا.. الجيش "الإسرائيلي" يرفض التعليق

Lebanon 24
25-12-2020 | 10:54
A-
A+
Doc-P-778109-637444906327172120.jpg
Doc-P-778109-637444906327172120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن جيش العدو لم يعلق حتى الساعة على الضربات الجوية التي استهدفت موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.
وذكر مراسل الوكالة أن الجيش الاحتلال رفض التعليق على الأمر.
وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى مساء أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2020-12-25
11:53 | 2020-12-25
11:45 | 2020-12-25
11:30 | 2020-12-25
11:11 | 2020-12-25
11:00 | 2020-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website