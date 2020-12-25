زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات الفيليبين اليوم، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، وأفاد سكان العاصمة مانيلا باهتزاز المباني وتوقف وجيز في قداديس الميلاد، من دون الإبلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.وهز الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 114 كيلومترا عند السابعة و43 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب ما نقلت وكالة "فرنس برس" عن المرصد.