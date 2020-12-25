كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا.. كم بلغ؟

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل عدد يومي قياسي للاصابات بفيروس كورونا اليوم، في وقت تخيم موجة ثالثة شديدة من كوفيد-19 على احتفالات عيد الميلاد في البلاد.وفي حين اعتبر البلد نموذجا في طريقة مواجهته للفيروس مع التزام السكان الإرشادات الرسمية، إلا أن الإصابات الجديدة بلغت اليوم 1241 إصابة.