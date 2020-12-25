البابا فرنسيس: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن تهز الضمائر

قال البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة عيد الميلاد، إن "وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ، يجب أن تهز الضمائر".

وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، تليها البركة لمدينة روما والعالم، أعرب البابا بشكل خاص عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى "نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط"، وذلك نقلا عن وكالة "فرنس برس".