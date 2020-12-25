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أكثر من 25 مليون إصابة في أوروبا

Lebanon 24
25-12-2020 | 14:37
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 سجلت رسميا أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى بيانات السلطات الصحية المحلية اليوم.
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