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أول عملية لتبادل الأسرى بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي"

Lebanon 24
26-12-2020 | 08:00
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أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة، استنادا إلى مصادر مطلعة، بتنفيذ أول عملية لتبادل الأسرى بين قوات حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي".

وذكر موقع "ليبيا الأحرار" أن تبادل الأسرى جرى في منطقة الشويرف الجمعة، بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان.

وذكرت مصادر الموقع أن عدد أسرى قوات "الجيش الوطني الليبي" الذين أُفرج عنهم بلغ 33 شخصا مقابل 15 أسيرا من قوات الوفاق ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء.

بدورها، أفادت وكالة "ليبيا 24" نقلا عن مقربين من إحدى عائلات أسرى القوات المسلحة الليبية لدى قوات الوفاق، بإطلاق عدد من الأسرى، الذين اعتقلوا أثناء اقتحام قوات الوفاق لمدينة غريان يوم 26 أغسطس 2019.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأسرى من بين عناصر "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده خليفة حفتر، بلغ 36 شخصا.

وسبق أن أكد المدعي العام العسكري لقوات "الجيش الوطني الليبي"، عضو اللجنة العسكرية التفاوضية "5+5"، اللواء فرج الصوصاع، يوم 3 ديسمبر الجاري، أن العمل جار لحصر الأسرى من العناصر الذين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق، تمهيدا لتبادلهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووقع طرافا الصراع في ليبيا، حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي"، يوم 23 أكتوبر 2020 اتفاقا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنهما تبادلا لاحقا اتهامات متكررة بخرق الهدنة.
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