فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أعلنت فرنسا، السبت، ظهور أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.ونقلت محطة BFMTV الفرنسية في وقت متأخر من يوم الجمعة عن وزارة الصحة الوطنية أن مواطنا فرنسيا عاد أخيرًا من المملكة المتحدة، ثبتت إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدينة تورز.وأضاف بيان الوزارة إن الرجل لا تظهر عليه أعراض المرض ويخضع حاليا للعزل الذاتي في المنزل.يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس التاجي لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.