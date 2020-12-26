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مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

Lebanon 24
26-12-2020 | 08:30
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أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنّ 3 جنود بمن بوروندي تابعين لقوات حفظ السلام، لقوا مصرعهم في هجوم شنّه "مقاتلون مجهولون" في جمهورية إفريقيا الوسطى.
 
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة للهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وتأتي الهجمات بعد يوم من إلغاء الجماعات المتمردة الرئيسية وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الوطنية المقررة الأحد المقبل.

وقالت المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، في بيان: "في مواجهة عناد الحكومة التي رفضت وقف إطلاق النار، قررنا وقف الهدنة التي استمرت 72 ساعة واستئناف مسيرتنا وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي".
المصدر: روسيا اليوم
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