الأمن الروسي يعلن إحباط مخطط لـ"داعش" في داغستان

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي واعتقال عناصر لتنظيم "داعش" في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.وأكدت هيئة الأمن أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتقلت أمس 4 أشخاص تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".وأشارت الهيئة إلى أنّها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم.وذكرت الهيئة أنها لا تستطيع الكشف عن اسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.