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إيفانكا ترامب توزّع الطعام بنفسها على المحتاجين! (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2020 | 12:00
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ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وهي توزع صناديق الطعام على المحتاجين في ولاية فلوريدا الأميركية.

وظهرت إيفانكا في الفيديو أثناء توزيع المواد الغذائية في جنوب فلوريدا الأميركية ضمن المشروع الخيري لمساعدة العائلات المحتاجة أثناء العطلات بالتزامن مع معاناة البلاد من تفشي كبير لفيروس "كورونا" (كوفيد-19).
 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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