نائب إيراني: بعض أعضاء "FATF" هم من قتلة فخري زادة وسليماني

اتهم النائب بمجلس الشورى الإيراني علي رضا نظري، بعض أعضاء مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بقتل العالم النووي، فخري زادة، والقائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني.

وتوجه نظري للحكومة بالقول:" على الحكومة أن تجيب على هذا السؤال، وهو كيف تريد الرضوخ لوثيقة مثل FATF؟ التي بعض أعضائها، أميركا، والكيان الصهيوني، والسعودية، بارزين في مجال غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، ونشره، وتعد من قتلة الشهيدين سليماني وفخري زادة".وأشار النائب في تعليقه على "FATF"، إلى أن هذه "مجموعة المنظمات العالمية في الظاهر، هي في الحقيقة بمثابة سلسلة مرتبطة بالاستكبار، وبعض الكيانات الاستعمارية الخاصة مثل أمريكا، والكيان الصهيوني، هي التي تقوم بإدارتها".وتابع: "إن الغربيين يستغلون FATF كأداة لممارسة الضغوط والهيمنة على الدول الأخرى، وهو ما نشهده بأعيننا في مجال حقوق الانسان، حيث تحولت إلى وسيلة بأيديهم، لمتابعة مصالحهم الخاصة".كما لفت علي رضا نظري إلى أن "الدول الغربية باستخدامها أداة FATF، والأنشطة الإعلامية المضادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بذريعة عدم توقيعها على FATF، تسعى لتفعيل إجراءات الحظر"، موضحا أنه "في ما لو قامت طهران بالتوقيع عليها، فإنها تكون قد ألحقت الكثير من الضرر بالبلاد، وعجلة اقتصادها، ومعاملاتها المالية، والنقدية".