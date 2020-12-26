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قتلى وجرحى في 3 تفجيرات هزت العاصمة الأفغانية

Lebanon 24
26-12-2020 | 14:00
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قتل شرطيان أفغانيان بعد انفجار قنبلة لاصقة في سيارتهما وسط العاصمة كابل اليوم السبت، كما أصيب مدني بجروح وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز.

وقال فرامارز إن عنصري أمن أصيبا بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف سيارة للشرطة غرب كابل، كما تحدث عن انفجار ثالث في المدينة ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

وهزت أعمال عنف مشابهة كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وتبنى تنظيم داعش بعض الهجمات، فيما تتبنى حركة طالبان هجمات أخرى مشابهة تستهدف القوات الأمنية الأفغانية.

وتعرض عدة صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين لهجمات مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ومن المقرر أن تسأنف محادثات السلام التي انطلقت في 12 أيلول الماضي في الدوحة مطلع كانون الثاني المقبل.
المصدر: فرانس برس
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