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روحاني: نسعى لإفشال أثر العقوبات الأميركية

Lebanon 24
26-12-2020 | 15:00
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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تسعى لحظة بلحظة لإفشال أثر العقوبات الأميركية، وإنها تعمل لإدخال الأموال إليها وتصدير سلعها، وتحارب من أجل ذلك.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "نحن نسعى لحظة بلحظة لإفشال أثر العقوبات الأميركية بناء على توصيات المرشد، في كل لحظة ندخل المال إلى الداخل ونصدر السلع، نحن نحارب لأجل ذلك.. الولايات المتحدة تضع العراقيل في طريقنا لشراء اللقاح والأدوية والمواد الغذائية، الخباثة والرذيلة الأميركية لا تفارقا مساعينا لشراء أي سلعة من الخارج".
 
وتابع روحاني: "لقد هيأنا المال من مصرف ما لشراء لقاح كورونا، لكنه (المصرف) أبلغنا بضرورة الحصول على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إنهم يُرهبون شعبنا ومنظمة الصحة العالمية، هيأنا المال من مدخراتنا في دولة ما، وتلك الدولة وافقت وحصلنا على موافقة (OFAC)، لكنهم قالوا إنه ينبغي تحويل المبلغ المالي إلى مصرف أميركي"، مضيفا: "كيف لنا أن نثق بكم أيها الأميركان؟ أميركا معروفة بأنها لص، أنتم تترصدون أموالنا كي تسرقوها، كيف يمكننا الثقة باللصوص؟".
المصدر: روسيا اليوم
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