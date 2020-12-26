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الكويت.. اعتقال متطرفين بحوزتهم ذخائر وأسلحة

Lebanon 24
26-12-2020 | 17:00
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أكدت الداخلية الكويتية اليوم السبت، ضبط حدثين وشخصا آخر بالغا، بحوزتهم أسلحة وذخائر ويتبنون فكرا متطرفا.

ووفق جريدة القبس الكويتية، وتأكيدا لما نشرته على مدار ثلاثة أيام متتالية، عن ضبط مجموعة من الأحداث غرر بهم تنظيم (داعش)، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، أكدت وزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاعاتها المختلفة الحثيثة للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين ومواجهتهم بكل حزم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين من الأحداث أعمارهما 15 و 16 سنة، وشخص آخر بالغ، وبحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون، تم ضبط أحد المتهمين، الذي أقر أنه تعرف على شخص من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، وحصلت بينهما مناقشات وحوارات، تبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف".

وأشارت الوزارة إلى أن "بعد عمل المزيد من التحريات، وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين، أحدهما حدث، يحملان نفس الفكر المتطرف، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم جرى تفتيش منزلهما وتم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير". وبينت أن"بمواجهتهما بما نسب إليهما أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر، حيث تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة الالتفات إلى الابناء والتقرب اليهم وسماع همومهم ومناقشتهم ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والافكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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