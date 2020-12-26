عربي-دولي

ملكة بريطانيا: "العناق" هديتنا المرغوبة هذا العام

Lebanon 24
26-12-2020 | 18:30
A-
A+
Doc-P-778444-637445995527401399.jpg
Doc-P-778444-637445995527401399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، في رسالتها السنوية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد أن ما يريده الكثيرون كهدية هذا العام هو مجرد العناق.

وفي خطابها المعتاد المسجل الموجه لبلادها في يوم عيد الميلاد، ذكرت الملكة البالغة من العمر 94 عاما مرارا الأمل في المستقبل، بينما اعترفت بأن ملايين البريطانيين لن يتمكنوا من الاستمتاع باحتفالاتهم المعتادة هذا العام.

وقالت: "بالطبع بالنسبة لكثيرين، هذا الوقت من العام سيشوبه الحزن والحداد على فقد أحباء لهم. وآخرون سيفتقدون أصدقاءهم وعائلاتهم بسبب المسافات التي تفصلهم كإجراءات سلامة، بينما كل ما يريدونه حقا هو معانقة فحسب، أو مصافحة حارة".

وتابعت قائلة: "إن كنت واحدا منهم فلست وحدك. دعني أؤكد لك أنك في قلبي ودعواتي"، وفق ما نقلت "رويترز".

وحتى الملكة إليزابيث لم تنظم احتفالاتها المعتادة بعيد الميلاد، وستقضي العطلة في هدوء في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب (99 عاما).

وقالت: "على نحو رائع، العام الذي أجبر الناس على البقاء بعيدين عن بعضهم البعض قربنا بطرق شتى"، مشيرة إلى أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالإلهام، عبر قصص من تطوعوا لمساعدة المحتاجين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-28
23:00 | 2020-12-28
22:30 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-28
21:30 | 2020-12-28
20:30 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website