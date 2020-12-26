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الصين تخفض سن المسؤولية الجنائية

Lebanon 24
26-12-2020 | 19:00
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خفضت الصين سن المسؤولية الجنائية من 16 إلى 12 عاما للجرائم التي ترتكب عن عمد وتكون خطيرة وعنيفة، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية. 

وقالت شبكة "تشانل نيوز إيجيا" إن اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني أقرت تعديلا يحمل المسؤولية الجنائية لأي طفل يبلغ 12 عاما من العمر ويرتكب جريمة قتل أو اغتصاب أو يتسبب في إصابات تؤدي إلى الوفاة أو إلى إعاقات شديدة بوسائل قاسية.

وجاءت المصادقة بعد مراجعة ثالثة من قبل اللجنة، وسيكون التعديل ساري المفعول اعتبارا من 1 آذار القادم.
 
وحافظت اللجنة على سن 16 للمسؤولية الجنائية بالنسبة لمعظم باقي الجرائم الأخرى التي لا تتعلق بالقتل أو الاغتصاب.

يذكر أن الصين تواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب قمع الحريات والتشديد على الأقليات في البلاد.

ويتهم خبراء أجانب بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في "معسكرات لإعادة التثقيف". لكن بكين تتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني.

والأويغور في الصين، وهم مسلمون من أصل تركي، ممتعضون منذ عقود من السيطرة الصينية.
المصدر: الحرة
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