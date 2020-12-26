عربي-دولي

أردوغان يتعهد بكسر "مثلث الشر"

Lebanon 24
26-12-2020 | 21:00
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تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإجراء إصلاحات هيكلية في المجال الاقتصادي لكسر "مثلث الشر" المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول في مراسم تدشين نفق "غولباشي" على الطريق الواصل بين ولايتي أنقرة وقونية: "كما وعدنا أبناء شعبنا سيكون 2021 عام الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، وسنقدم مشاريعنا ومخططاتنا في هذا الصدد للبرلمان، والشعب، في أقرب فرصة".

وعبر أردوغان عن أمله في تجاوز الاقتصاد التركي الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا في أقرب وقت، مشددا على حكومته في تسريع الإصلاحات وكسر "مثلث الشر" المتمثل في الفائدة وأسعار الصرف والتضخم، مع إنشاء نظام قائم على الإنتاج والتوظيف.

وأضاف الرئيس التركي: "لا نجري إصلاحات ديمقراطية لأن أحدا أرغمنا عليها، بل لأن شعبنا يستحقها".

وسبق أن وعد أردوغان الشهر الماضي بإجراء مجموعة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية، مما أدى إلى تكهنات بإمكانية الإفراج عن سياسيين من بينهم أكراد ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

لكن تصريحات أردوغان الأخيرة عن أحكام القضاء والانتقاد الموجه لحكومته أثارت الشكوك في وفائه بوعده.

وكثيرا ما قال الرئيس التركي إن متاعب بلاده الاقتصادية نتيجة لهجمات خارجية على اقتصاد تركيا.
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