السويد تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

أعلنت السلطات الصحية السويدية، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.وصرحت المسؤولة في وكالة الصحة السويدية، ساره بيفورس، خلال موجز صحفي بأن أول حالة إصابة بالفيروس المتحور تم رصدها في أراضي البلاد تعود إلى مسافر وصل من بريطانيا، وكان مريضا لدى دخوله البلاد، وتم تشخيص إصابته بالسلالة الجديدة.وأكدت المسؤولة أن المسافر الذي لم يتم الكشف عن اسمه لا يزال قيد الحجر منذ وصوله البلاد، ولم يتم تسجيل إصابات أخرى بطفرة كورونا الجديدة ذات القدرة العالية على التفشي.وكانت السويد بين الدول التي فرضت قيودا على حركة المسافرين من وإلى بريطانيا، بسبب مخاوف من خطر تفشي السلالة الجديدة من كورونا في البلاد.