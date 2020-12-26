عربي-دولي

مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

Lebanon 24
26-12-2020 | 23:58
A-
A+
Doc-P-778501-637446146642836060.jpg
Doc-P-778501-637446146642836060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن "هذا أمر واقع".
مواضيع ذات صلة
ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا؟
lebanon 24
29/12/2020 04:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية في أوروبا تدعو دولها إلى تعزيز قيودها مع ظهور سلالة جديدة من كورونا
lebanon 24
29/12/2020 04:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانيا
lebanon 24
29/12/2020 04:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: أولى لقاحات فيروس كورونا ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021
lebanon 24
29/12/2020 04:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

منظمة الصحة العالمية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-28
23:00 | 2020-12-28
22:30 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-28
21:30 | 2020-12-28
20:30 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website