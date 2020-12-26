مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن "هذا أمر واقع".

