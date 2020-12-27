التطعيم الشامل ينطلق اليوم في أوروبا.. وهذا جديد الفيروس المتحوّر





وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.



هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.



وستبدأ أيرلندا، حملة التطعيم في 30 كانون الأول، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق الحملة غدا الاثنين.



ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). بدأت الدول الأوروبية حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية، و"بيونتيك" الألمانية، تزامنا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي.وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.وستبدأ أيرلندا، حملة التطعيم في 30 كانون الأول، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق الحملة غدا الاثنين.ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).



وفي الأثناء، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 79.85 ‬مليونا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و753 ألفا و313 وفاة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.



الطفرة الجديدة حصيلةوفي الأثناء، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 79.85 ‬مليونا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و753 ألفا و313 وفاة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.الطفرة الجديدة

وسجلت كندا أولى الإصابات بفيروس كورونا المتحوّر، وفق ما أعلن مسؤولون صحيون السبت.



وقالت باربرا ياف نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو -في بيان- إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفا أنه قد تمّ عزلهما.



وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، في حين علّقت كندا حتى 6 كانون الثاني كلَّ الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.



واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة السبت، من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدانمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.



وأعلنت اليابان الأحد أنها ستمنع دخول الوافدين الجدد من الأجانب غير المقيمين إلى أراضيها اعتبارا من الاثنين وحتى نهاية كانون الثاني المقبل، في وقت سجلت فيه البلاد أولى الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المحور.



وسجّلت كندا لغاية السبت أكثر من 534 ألف إصابة بكوفيد-19، وأكثر من 14 ألفا و700 وفاة.



قيود سفر

وتجاوزت المملكة المتحدة 70 ألف وفاة الجمعة، وهي تواجه ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، حيث فرضت تدابير العزل على 6 ملايين شخص في جنوب البلاد وشرقها.



ودفعت السلالة الجديدة -التي يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع- أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة، حيث ظهرت أول مرة.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بكورونا، وأكثر الدول تسجيلا لحالات الإصابة المؤكدة به في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسجيل 18 مليونا و771 ألفا و885 اصابة، بينما وصل عدد الوفيات بالمرض إلى 330 ألفا و345 وفاة، وفق إحصائية مركز موارد فيروس كورونا بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، اليوم الأحد.



تحذير

بدوره جدّد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -اليوم الأحد- تحذيره من أن جائحة كورونا لن تكون الأزمة الوبائية الأخيرة في العالم، مؤكدا أن محاولات تحسين صحة البشر "محكوم عليها بالفشل دون التعامل مع التغير المناخي وشؤون الحيوانات".



واستنكر غيبريسوس، في فيديو نشره على حساب المنظمة الدولية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للاستعداد للأوبئة الذي يوافق الأحد، "قصر النظر الخطير الكامن باللجوء إلى المال في حالات التفشي الوبائي، دون اتخاذ أي إجراءات للاستعداد للجائحة التالية"، قائلا "إن الوقت قد حان لتعلم الدروس من جائحة فيروس كورونا".



وأوضح أنه "لفترة طويلة جدا، عمل العالم في دائرة من الهلع والاستخفاف"، مضيفا "نحن نغدق الأموال في حالة حدوث تفشٍّ، وعندما ينتهي ننسى أمره ولا نفعل شيئا لمنع التفشي القادم.. هذا قصر خطير بالنظر، وبصراحة يصعب فهمه".