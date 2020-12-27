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رئيس دولة ينصح بمشروب قال إنه يقضي على "كورونا"

Lebanon 24
27-12-2020 | 07:57
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قال رئيس تركمانستان ربان قولي بردي محمدوف، أمس السبت، إن مشروبا معروفا بقدرته الكبيرة على الحد من العطش، يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا.
واقترح محمدوف، وهو طبيب أسنان سابق، خلال اجتماع وزاري، على مواطنيه تناول العرقسوس للتصدي لفيروس كورونا، وفق ما نقله موقع "فرانس 24".

وقال الرئيس التركماني إن هذه المادة "تمنع فيروس كورونا من التطور"، مضيفا "يبحث العلماء حاليا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا، ويقومون بالعديد من الدراسات، ويمكن أن يكون أحدها جذور العرقسوس".

وأعرب محمدوف عن قناعته بأن العرقسوس "سيمنع تطور الفيروس في الجسم"، مضيفا "حتى التركيز المنخفض لمستخلص مائي من العرقسوس له تأثير معادل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشجع فيها رئيس هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى السكان على التحول إلى نبات عطري لمحاربة كوفيد -19.

وفي آذار الماضي، اتبع سكان تركمانستان التوصيات الرسمية باستخدام تبخير نبات الحرمل للوقاية من فيروس كورونا ومواجهته.

والحرمل، هو نبتة ذات رائحة قوية وخصائص طبية مفترضة، وتسمى أيضا الحرمل البري.

وقال محمدوف وقتها إن "الدخان من نبات الحرمل، يعتبر وسيلة فعالة للتصدي لمختلف الفيروسات المختلفة غير المرئية للعين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس دولة اكتشاف علاج لكورونا بواسطة النباتات العطرية.

وفي نيسان الماضي، أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، التوصل إلى علاج للوباء عبر مشروب نبات الشيح المعروف في الدول العربية.

وقال الرئيس في كلمته حينها: "لقد أجريت الاختبارات، وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج"، وأضاف وهو يرتشف جرعة من الدواء: "يعطي الشاي العشبي نتائج في 7 أيام. سأكون أول من يشرب هذا الدواء أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

وفي ألبانيا، كانت تقارير قد أشارت إلى إقبال الناس على شرب حليب الحمير لتقوية المناعة بهدف مكافحة فيروس كورونا.
المصدر: سبوتنيك
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