عربي-دولي

الزواج والطلاق في روسيا.. إليكم جردة العام 2020

Lebanon 24
27-12-2020 | 10:00
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شهدت روسيا في الأشهر الـ9 الماضية لعام 2020 تسجيل عقود قران أقل مما كان في الفترة نفسها لعام 2019 بـ138 ألف عقد مسجل رسميا.

فيما سجلت رسميا في الأشهر الـ9 الماضية لعام 2019  نحو 719 ألف عقد قران.

 جاء ذلك في تقرير نشرته مؤخرا وزارة العدل الروسية. وجاء فيه أن المكاتب المدنية الروسية سجلت في الفترة ما بين كانون الثاني وأيلول للعام الجاري  581320 عقدا للقران.

بينما أشارت الوزارة إلى انخفاض عدد حالات الطلاق في روسيا في الفترة نفسها بـ57 ألف طلاق، مقارنة بعام 2019 ليبلغ عدد حالات الطلاق 401339.

يذكر أن لجنة العائلات القومية الروسية اقترحت على الحكومة زيادة الفترة التي تخصص للعودة إلى المسالمة بين الزوجين اللذين قررا الطلاق والتي يمكن أن تبلغ حاليا 3 أشهر بقرار القاضي.

ويرى الخبراء أن القيود المفروضة على سكان روسيا والمتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا كثيرا ما تؤدي إلى تدهور العلاقات بين الزوجين اللذين يقرران الطلاق السريع بانفعال، ثم لا يكفيهما الوقت للصلح.
المصدر: روسيا اليوم
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