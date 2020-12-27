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كشف حقيقة إصابات كورونا في مصر.. هناك "أرقام أخرى"

Lebanon 24
27-12-2020 | 10:30
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أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الوقائية والصحية، محمد عوض تاج الدين، مساء أمس السبت، أن أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر متصاعدة بشكل يومي.

وأوضح "حينما تبدأ الأعداد تقل، وقتها نقول إننا وصلنا للذروة، فالأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعالج في المنازل وأماكن أخرى ليست من ضمن الأرقام المعلنة".
وأشار تاج الدين إلى أن البيانات التي تُعلنها وزارة الصحة والسكان صحيحة، ولكن هناك أعدادا أكثر من ذلك لم تخضع للمسحة، وهذا يحدث في كل العالم، موضحًا في الوقت ذاته أن فيروس كورونا يشبه ويماثل فيروس إنفلونزا الموسمية في الأعراض.
وأضاف أن كثيرًا من الأمراض الفيروسية بها فرق بين العدوى والمرض، فليس بالضرورة أن كل من يأخذ الفيروس يكون مريضا، فهناك حالات شديدة وضعيفة ومتوسطة، فحامل الفيروس من الممكن أن يعدي شخصا آخر، حتى لو لم يعان من أعراض.
وذكر مستشار الرئيس المصري أن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ستعقد اجتماعا، الأحد، لمناقشة أزمة كورونا من كل الجوانب ودراسة الموقف.

وأكد أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، يتغير كل عام، ويُكتب على العلبة تاريخ العام الذى ينتج فيه، لأن معروف أن الفيروسات لديها قوة تحول وتحور، وتحدث كل 9 شهور.
وتابع: "هناك أنواع من كورونا والذي تم رصده، 8 أنواع، لكن طفراته تتغير، والسلالة الجديدة أعلنت عنها بريطانيا أنها قادمة من جنوب أفريقيا، وربما تكون السلالة الثانية وصلت مصر، ولكنه مشابه للسلالة الأولى إلا أن مدى انتشاره أزيد بنسبة 56 بالمئة".
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1133 الجمعة و43 وفاة انخفاضا من 49 في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها و7352 حالة وفاة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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