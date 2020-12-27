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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية "ألازيغ" شرقي تركيا.. هذا ما نعرفه حتى الساعة

Lebanon 24
27-12-2020 | 11:30
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أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجات، ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال وأن الفرق المختصة متواجدة على عين المكان.

وفي وقت سابق أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال الذي هز شرقي تركيا بلغت قوته 6.4 درجات.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.
المصدر: وكالات
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