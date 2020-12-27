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أكار: ليعلم المجرم حفتر أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن إذا اعتدوا علينا

Lebanon 24
27-12-2020 | 11:45
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حذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه باتوا "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا..قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن وزير الدفاع التركي وصل إلى العاصمة طرابلس أمس السبت في زيارة غير معلنة.
المصدر: وكالات
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