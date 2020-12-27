من الحروب إلى البنية التحتية الضعيفة.. مشاكل تواجه توفير اللقاحات بالدول الفقيرة

في باكستان قد يكون توصيل اللقاحات مميتا، حيث يدعي بعض المتشددين والمتطرفين أن لقاح شلل الأطفال هو حيلة غربية لإصابة الأطفال بالعقم أو إبعادهم عن الدين.

وكان عارف الله خان قد أعطى للتو لقاحا آخر ضد شلل الأطفال عندما حصل إطلاق نار من تلال قريبة، وذلك قبل خمس سنوات في منطقة باجور القبلية الباكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية.

أصابت رصاصة فخذه وسقط على الأرض. وكان روح الله، صديق طفولته وشريكه في حملة التطعيم، ينزف على الأرض أمامه، وقال خان "لم أستطع التحرك، شاهدته ممددا أمامي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وقتل أكثر من 100 من العاملين الصحيين والملقحين ومسؤولي الأمن المشاركين في التطعيم ضد شلل الأطفال منذ عام 2012.

العنف هو مثال على الصعوبات التي قد تواجه بلدانا فقيرة ونامية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية أثناء تعاملهم مع المهمة الضخمة المتمثلة في تطعيم السكان ضد كورونا.

إنها ليست مشكلة توفير اللقاحات فقط، بل أيضا قد يسبب ضعف البنية التحتية مشاكل في نقل وتخزين اللقاحات.

وتعرض الحروب وحركات التمرد القائمين على حملات التطعيم للخطر. ويمكن للفساد أن يستنزف الأموال، ويتعين على مخططي حملات التطعيم أحيانا التنقل عبر فصائل مسلحة متعددة.

وقال نائب رئيس حملة التطعيم العالمي في يونيسف بنيامين شرايبر إن أكثر الأماكن تحديا هي أماكن النزاع، حيث يؤدي تفشي العنف إلى إعاقة عمليات التطعيم، والمناطق التي يتم فيها تداول معلومات مضللة، ما يثبط مشاركة المجتمع المحلي.

وتعتمد عدة دول على كوفاكس، وهو نظام دولي يهدف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات، رغم أنه يعاني بالفعل من نقص في التمويل.

وقال شرايبر إن يونيسف التي تدير برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم تستعد للمساعدة في شراء وإدارة لقاحات كورونا، وخزنت نصف مليار حقنة وتهدف إلى توفير 70 ألف ثلاجة معظمها تعمل بالطاقة الشمسية.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان إن الوكالة تهدف إلى نقل 850 طنا من لقاحات كورونا شهريا العام المقبل، أي ضعف المعدل الشهري المعتاد للقاحات الأخرى. ويمكن أن يختلف الوضع بشكل كبير من بلد إلى آخر.