عربي-دولي

المرصد: قتيلان من "الحرس الثوري" بغارة نفذتها طائرة "مجهولة الهوية" في سوريا

Lebanon 24
27-12-2020 | 15:40
A-
A+
Doc-P-778653-637446802431017286.jpg
Doc-P-778653-637446802431017286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصرين من الحرس الثوري الإيراني قتلا بغارة نفذتها طائرة مسيرة "لا تزال مجهولة الهوية" استهدفت صباح اليوم الأحد سيارة تابعة لهما قرب الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن السيارة تم استهدافها أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المستهدفين بالضربة.

ووثق المرصد السوري قبل يومين خسائر بشرية ومادية جراء الضربات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي السورية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، حيث دمرت الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة لايران في منطقة البحوث العلمية ومعامل الدفاع ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف.

وتم استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف أيضا، وخلفت الضربات تلك 6 قتلى من جنسيات غير سورية.  
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-28
23:00 | 2020-12-28
22:30 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-28
21:30 | 2020-12-28
20:30 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website