عربي-دولي

وفد مصري يبحث الأزمة الليبية في طرابلس

Lebanon 24
27-12-2020 | 17:15
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بحث وفد مصري دبلوماسي وأمني، الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم جهود الحل السياسي. 

وأفادت مصادر ليبية بأن محادثات الوفد المصري في طرابلس تناولت دعم اتفاق وقف إطلاق النار، والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وذكرت وسائل إعلام أن الوفد المصري أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف واردات السلاح التركي وتفكيك الميليشيات.

وقبل أيام، استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وتم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافة لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

وأثنى اللواء عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.
المصدر: سكاي نيوز
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