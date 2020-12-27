عربي-دولي

دولة عربية جديدة تسجل حالات مصابة بـ"كورونا المتحور"

Lebanon 24
27-12-2020 | 17:45
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أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة لوكالة الأنباء الأردنية أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأشار عبيدات إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت في 19 من الشهر الحالي وحالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

ويأتي تسجيل الأردن لحالات مصابة بالسلالة المتحورة بعد رصد لبنان 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن.

كما أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها اشتبهت بوجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من بريطانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن السلالة الجديدة من الوباء، جاءت عن طريق شخص في منطقة "كنت" جنوب شرق إنجلترا، وهو يعد بذلك أول من نقل "النسخة الجديدة" من كورونا إلى الآخرين في سبتمبر الماضي.

ويعتقد العلماء أن السلالة الجديدة أكثر قابلية للتفشي من السلالة المعرفة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وهذا من الأسباب التي تدعو للقلق لكن لا دليل حاليا على أنه يجعل المرضى في حالة أكثر سوءا.
المصدر: سكاي نيوز
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