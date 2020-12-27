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تشاد تعتمد قانوناً يوفر الحماية لـ 480 ألف لاجئ

Lebanon 24
27-12-2020 | 22:30
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رحّبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإعتماد تشاد أول قانون للجوء على الإطلاق، من شأنه أن يعزز حماية ما يقرب من 480 ألف لاجئ تستضيفهم، وذلك من خلال توفير العناصر الأساسية لإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وتبّنت السلطات في البلاد هذا القانون، يوم الخميس، وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّه يضمن الحماية الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعدالة.


ومع إقراره، يجعل هذا القانون تشاد واحدة من أولى الدول في المنطقة التي توفي بالتعهد الذي تم قطعه خلال المنتدى العالمي للاجئين العام الماضي في جنيف لتعزيز الحماية القانونية والجسدية للاجئين وطالبي اللجوء.

ويتوافق القانون مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين.


وتعتبرُ تشاد واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في أفريقيا، وتقدم حالياً الحماية لأكثر من 915,000 لاجئ وطالب لجوء ومشردين داخلياً، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

ومنذ العام 2014، أدى عدم الاستقرار حول منطقة بحيرة تشاد إلى نزوح داخلي مطول بالإضافة إلى التدفق المنتظم للاجئين، مما أدى إلى تفاقم البيئة المعقدة بالفعل.

ووصل أكثر من 22,000 لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2018 وأكثر من 4500 من نيجيريا عام 2019، وفقا للمفوضية.
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